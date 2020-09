Boris Kollár (55) sa ešte v roku 2014 stal ôsmykrát otcom, keď mu porodila dcérku fitneska Monika Ostrihoňová. Tá išla v stredu prvýkrát do školy.

To, že Boris Kollár má detí ako futbalová jedenástka, je už známe. Pomaly možno medzi nimi stráca už prehľad. Na dieťa číslo 8, dcérku Zairu, však včera, v prvý školský deň, nezabudol. „Dnes prvýkrát v škole s dcérou Zairou. To mám iba ja taký pocit, že mám každý rok prváčika?“ vtipkoval Kollár na Facebooku, kde zverejnil fotku z prvého školského dňa Zairy. Tú totiž jej matka pred svetom doteraz skrývala. Vyrástla z nej malá parádnica so štýlovým ružovým rúškom.

Po pôrode sa Monika so Zairou prepadli pod zem. Zdroj: Facebook

