Boris Kollár má už dvanásť detí. Pred dvomi rokmi sa mu narodil syn, ktorému dali s jeho mamou Mirkou meno Markus. „Z dieťatka sa obidvaja veľmi tešíme. Nový život je zázrak. V pláne to nebolo, podarilo sa. A som veľmi šťastná, že malý je zdravý, to je pre mňa najdôležitejšie,“ prezradila pred dvomi rokmi brunetka. ​

A takto vyzerá Mirka z Levíc . Zdroj: Facebook / Mirka Mimi

Tento rok v máji počas podujatia Deň s rodinou spolu so svojou stranou Sme rodina navštívili Levice a Kollár sa tam vtedy stretol aj so synom. "Dobrá nálada, spev aj tanec a množstvo milých stretnutí. Aj taký bol dnešný DEŇ S RODINOU, ktorý sme pre vás usporiadali v Leviciach. Boris na ňom samozrejme nesmel chýbať a tak ako vždy, aj teraz si vypočul množstvo názorov a životných príbehov. Samozrejme aj od tých najmenších," uverejnila vtedy strana Sme rodina na sociálnej sieti.

V lete dokonca stihol aj dovolenku so svojím synčekom. Niekoľko dní spoločne strávili v Španielsku. Fotkami sa Mirka pochválila aj na sociálnej sieti. Okrem jej synčeka spolu s ňou dovolenkovali aj jej dcéry z predchádzajúceho manželstva. No čo sa týka svojich snímok, tými brunetka na sociálnej sieti rozhodne nešetrí. Jej posledné zábery naozaj stoja za to. Predviedla na nich štíhlu postavičku a aj sexi dekolt v plavkách, ktorým celkom určite očarila pred časom aj Borisa.