Nie je žiadnym tajomstvom, že predseda parlamentu Boris Kollár (57) má dvanásť detí – päť dcér a sedem synov, s desiatimi ženami, a ďalšie dve deti, ku ktorým sa však verejne nepriznal. Dcéru Sašu Horňákovú (21) mu porodila expriateľka Stanka Horňáková. No a práve tá sa objavila na módnej šou. Ako sa za tie roky zmenila?

Okolo Borisa Kollára je už nejaký ten piatok poriadne rušno. Jedna z jeho mamičiek jeho dvoch malých detí, Barbora Richterová, mu verejne naložila, že nemá čas na ich spoločné deti a ani nejaví o ne záujem. Kauza sa niekoľkokrát prepierala v médiách a jeho už expartnerka Barbora ho rozhodne nešetrila. Politik má však aj staršie deti – a jednou z nich je aj Saša Horňáková, ktorej mama je jeho niekdajšia partnerka Stanka Horňáková.

A práve tá sa po dlhšom čase objavila v spoločnosti, keď si prišla vychutnať módnu šou. Stanka tak prišla podporiť svoju dcéru Sašu, ktorú má s politikom a multitoteckom Borisom Kollárom. Ten sa, žiaľ, pre pracovné povinnosti na akcii zúčastniť nemohol. Saša sa totiž objavila na móle, keď predvádzala pre návrhárku Janu Pištejovú. Prehliadku si užila a v jej prípade to nebolo prvýkrát, keď sa zahrala na modelku. Okrem toho sa netají tým, že miluje módu a drahé luxusné kúsky a dokonca ju študuje, ako nám prezradila, v Miláne.

Niekdajšia partnerka Borisa Kollára Stanka Horňáková kedysi. Zdroj: archív

Jej veľkou oporou je jej mama Stanka, s ktorou aj ochotne zapózovala fotografom. Tá sa rokmi akoby vôbec nemení. Keď sme ju však oslovili, či by sa chcela vyjadriť k vzniknutej kauze okolo jej ex Borisa, slušne nám vysvetlila, že to komentovať nebude. Módne novinky si prišla vychutnať aj Mária Čírová, ktorá sa tak od zranenia v Let's Dance prvýkrát objavila v spoločnosti.