Situácia okolo Borisa Kollára ani zďaleka neutícha. Nedávno bol hosťom v politickej relácii Na hrane, kde sa ho moderátorka Krescanko Dibáková otvorene opýtala na drsné obvinenia zo strany jeho ex Richterovej. „O všetky moje deti sa starám nadštandardne a to bez rozdielu,“ ostro na ňu vyskočil. Pripomenul, že ich staršiemu synovi platí školu za 2 000 eur, opatrovateľku, auto, dom aj chatu. „To je nestaranie sa o svoje deti?“ kontroval ďalej Kollár. Keď to Richterová počula, opäť mu venovala štipľavé odkazy.

Boris Kollár na nedávnej zahraničnej ceste. Zdroj: Martin Baumann

„Najviac ma pobavila tá časť ,všetky moje deti mám rovnako rád'. Boris, myslíš aj našich synov Artura a Aarona? Koľko je to mesiacov, čo si ich nevidel a ani si o nich nezakopol? Dobre si pamätám, ako si povedal vetu ,Mám obľúbené deti a mám deti”..." napísala na Facebooku Barbora, s ktorou ešte nedávno Boris vymetal jednu spoločenskú udalosť za druhou. Dokonca druhýkrát otehotnela a minulý rok porodila ich druhého syna Aarona. Čo sa medzi nimi potom stalo? „Len čo otehotnela jeho aktuálna ,budúca matka', tak sa prestal venovať deťom. Dovtedy to tiež nebol ,otec roka', ale aspoň sa zaujímal o staršieho syna a telefonoval s ním. Teraz už s ním nemáme žiadny kontakt a o deti sa vôbec nezaujíma. Ako vyzerá náš 9-mesačný syn, nemá ani poňatia,” povedala nám Richterová.

No a Kollárova ex najnovšie vytiahla smutnú skutočnosť. Otec ich synov Boris okrem toho, že sa o nich nezaujíma, si zablokoval staršie syna Artura. "Ak by sa chcel 11-ročný syn dovolať svojmu otcovi Borisovi Kollárovi, nemôže, pretože je blokovaný.

9-mesačný syn Borisa Kollára - Aaron Kollár svojho otca nepozná, má ho zapísaného v rodnom liste, ale otec sa o neho nikdy nezaujímal a ani nevie ako vyzerá. Otec roka, však?" napísala Richterová na svojom profile na Facebooku a dokonca priložila aj video ako dôkaz. Jej syn Artur sa skutočne vlastnému otcovi nedovolá.