Celulitída je v súčasnosti postrachom azda každej ženy. Nevyhýba sa totiž ani štíhlym ženám. Svoje o tom vie aj Balúchová. Nie je žiadnym tajomstvom, že Barbore sa podarilo nedávno schudnúť, no tam sa to neskončilo. Blondínka sa pustila do boja so strašiakom menom celulitída. Výsledkom sa pochválila na sociálnej sieti. „Keď to môže pomôcť ďalším ženám, tak to s radosťou zverejním. Zverila som sa do rúk najlepším. Celulitída… trápi vysoké % žien a u mňa napriek tomu, že som schudla, cvičím a snažím sa dobre stravovať, bola veľmi viditeľná. Chodila som na maderoterapiu a rázovú vlnu a výsledok hovorí za všetko,” zverila sa Balúchová.

Barbora Balúchová sa ukázala v krásnych zelených šatách, ktoré má z Bershky. Obchod má viacero pobočiek aj na Slovensku. Zdroj: instagram/@barborabaluchovaofficial

„Prosím, vyberajte si naozaj profesionálne štúdiá a nie také, čo majú urobený kurz cez web. Maderoterapia nemá bolieť a nemáte mať modriny,” dodala. Treba však podotknúť, že zázraky sa nedejú na počkanie a ani vďaka prístrojom. Všeobecne platí, že za chudnutím a lepšou postavou sú vždy hodiny strávené vo fitku a predovšetkým zdravá strava.

