Keď bol Kollár nedávno hosťom v politickej relácii u Jany Krescanko Dibákovej, moderátorka mu položila aj otázku na jeho súkromie, ktoré sa posledné dni prepiera v médiách. „Čo sa týka mojej rodiny, je to moja súkromná záležitosť. Nezapojil som sa do toho a ani sa nebudem k tomu vyjadrovať, poďme k politike,“ snažil sa Kollár vyhnúť odpovedi. Predseda parlamentu následne moderátorku viackrát vyzval, aby nepokračovala v tejto téme. „Čo poviete ľuďom, ktorí vám budú vyčítať, že sa nestaráte o svoje deti?“ pýtala sa ho ďalej Krescanko Dibáková. Tieto slová Kollára poriadne rozohnili.

Boris Kollár a Barbora Richterová v čase, keď boli spolu. Zdroj: EMIL VAŠKO

„O všetky moje deti sa starám nadštandardne a to bez rozdielu,“ vyhlásil. Pripomenul, že aj v uverejnených článkoch sa písalo o tom, že platí dieťaťu školu za 2 000 eur, opatrovateľku, auto, dom aj chatu. „To je nestaranie sa o svoje deti?“ kontroval Kollár moderátorke. „Pri všetkej úcte, ani vy sa tak nemáte dobre ako moje deti, lebo z tohto platu, čo tu máte, si nemôžete dovoliť to, čo si môžu dovoliť moje deti,“ pritvrdil predseda parlamentu. No a jeho výroky neostali bez povšimnutia. Jeho ex Richterová na Facebooku zdieľala časť jeho vyjadrení zo spomínanej relácie.

"Najviac ma pobavila tá časť “všetky svoje deti mám rovnako rád”. Boris, myslíš aj našich synov Artura a Aarona? Koľko je to mesiacov, čo si ich nevidel a ani si o nich nezakopol? Dobre si pamätám a určite aj ty ako si povedal vetu "Mám obľúbené deti a mám deti”... To myslím ďalší komentár nepotrebuje," napísala Richterová na Facebooku, keď zdieľala úryvok z relácie Na hrane. A Barbora pokračovala!

Boris Kollár v relácii Na hrane. Zdroj: reprofoto TV JOJ Na hrane

"Boris Kollár ako predstaviteľ hnutia Sme rodina by mal konečne prestať klamať verejnosť a tváriť sa, že je “otec storočia”! S mojimi deťmi sa nestretáva, nemá predstavu o tom, ako sa im darí, ako sa majú, nevie nič! Boris Kollár, však nám povedz, kedy si videl naposledy našich synov Artura a Aarona. Akože schválne," písala ďalej.

"Tebe keby ukážem fotku piatich detí a medzi nimi by bol Aaron, tak ty nevieš povedať, ktoré dieťa je Aaron. Skúsime si to, dobre? Vieš, len tak pre tú srandu," dodala.