Víťazmi nedávnej 7. série Let's Dance sa stali Ján Koleník a Vanda Poláková, ktorí boli favoritmi od úplného začiatku. Tanečnica po skončení šou odletela naspäť do USA, kde žije dlhých 15 rokov. Tieto dni však opäť zavítala na Slovensko a prijala pozvanie do markizáckeho Telerána. Tam prezradila pár pikantérií z tanečnej školy, ktorú vlastnia s manželom. „Raz bol dokonca u nás aj herec David Arquette, bol v pohode. Nesústredil sa až tak na ten tanec ako naše celebrity, bral to na ľahkú váhu (úsmev). Možno si povedal, že 1-2 hodiny lekcií, nebudem to hrotiť. Nebolo na ňom vidieť, že ho to veľmi zaujímalo,” prezradila zaujímavosť Vanda.

Ján Koleník Zdroj: https://www.instagram.com/p/CfNCTZ2qTnM/

„Manžel dokonca kedysi trénoval aj hviezdnu herečku Nicole Kidman, ktorá bola veľká ‚poctivka‘. Naozaj sa snažila, tam bola aj taká vtipná story, že nevie tancovať, ale snažila sa. Nebolo to súťažne, prišla na hodiny iba pre radosť. Asi sa chcela trochu zdokonaliť a zlepšiť v tanci. Herci v Amerike musia vedieť tancovať, hrať aj spievať – ona napr. veľmi dobre spieva. A u nás si dala pár lekcií tanca,“ dodala.