Famózna tanečníčka Vanda Poláková, ktorá bude už čoskoro opäť tancovať v šou Let´s Dance a jej partnerom bude Mario Cimarro, už od sedemnástich rokov nebola spokojná so svojím väčším nosom. A len nedávno sa rozhodla, že si ho konečne nechá vylepšiť. ,,Je na mne taká maličká estetická zmena, dala som si trošku vylepšiť nos, čo si veľa ľudí hneď nevšimlo. Dokonca ani môj vlastný otec si to nevšimol, čoho som sa bála najviac, že ako na to zareagujú rodičia, ale všetci mali pozitívne reakcie, čomu sa veľmi teším. Ja som to urobila hlavne kvôli sebe, pre seba, aby som ja bola spokojná sama so sebou. Chcela som to už od 17-rokov, tak som čakala, nech som trochu staršia, aby som si to rozmyslela, či to naozaj chcem. Neľutujem, som veľmi rada, že som to urobila a každému sa to veľmi páči," povedala pre markiza.sk.

Takto vyzerala Vanda Poláková pred plastikou nosa. Zdroj: Instagram vandalabanda

Kedy presne si povedala, že áno, prišiel čas? ,,Ja som to plánovala hneď po Let´s Dance. Pred tým ten nos bol okej, ale prišlo mi, že by som bola zaraďovaná len na určité typy úloh a a teraz môžem všetko. Pred tým som mohla len niečo, ale teraz sa mi tie možnosti viacej otvárajú. Povedala som si, že keď nemám čo stratiť, je tam viac pozitív ako tých negatív, tak som do toho išla."

Aké úlohy má na mysli? ,,Sú to úlohy od tanečných po herecké cez spevácke, reklamy, to je všetko všeobecne šoubiznis. Aj v Amerike to tak je. Operáciu som absolvovala v Amerike, bol mi doporučený veľmi dobrý plastický chirurg, ktorý bol naozaj výborný, lebo som mu povedala, že sa nechcem veľmi zmeniť, že nechcem drastické zásahy a nechcem L.A. nošteky. To vôbec. On ma uistil, že mi to urobí tak, aby si to nikto nevšimol a mal pravdu. Veľa ľudí si to na prvý pohľad ani nevšimlo, až keď sa obrátim z profilu," dodala.

