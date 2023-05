Zatiaľ čo Marian Kočner je odsúdený za falšovanie zmeniek na 19 rokov, obvinený z ďalších nekalých aktivít a obžalovaný z objednávok niekoľkých vrážd (Kuciak a traja prokurátori), jeho bývalá manželka si užíva život. Ohavný čin z pomsty ale Kočner stále popiera, napriek tomu, že jeho a Zsuzsovú usvedčujú mnohé dôkazy. "Vôbec som nebol konsternovaný z článkov Jána Kuciaka," Uviedol to vo svojej záverečnej reči pred senátom špecializovaného súdu. V prípade vraždy Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27) je už právoplatne odsúdený sprostredkovateľ Andruskó, vrah Miroslav Marček, ako aj jeho šofér Tomáš Szabó.

Marián a Karolína Kočnerovci v roku 2016 na Bratislavských módnych dňoch. Zdroj: archív

Karolína Kočnerová, ktorá má so svojím bývalým manželom dospelé dcéry, Karolínu a Andreu, si pred pár dňami vyrazila s kamoškami do centra nášho hlavného mesta, usadili sa vo vychýrenej reštaurácii a dobre sa bavili. Napriek všetkému, čo sa v jej živote udialo, nebolo na nej badať žiadne trápenie. Naopak. Žiarila na všetky strany. S dobrými kamarátkami sa aj odfotila a na jej tvári nechýbal úsmev od ucha k uchu. Medzi nimi bola aj jej dlhoročná kamarátka Vera, ktorá s Kočnerovcami v minulosti prežila rôzne rodinné akcie vrátane spoločných dovoleniek na ich jachte v Chorvátsku. Svojho času Karolína Kočnerová podporovala kamarátkin biznis s oblečením. ,,Best friends," napísala Vera k ich spoločnej fotke, ktorou sa pochválila na Instagrame.

Prečítajte si tiež: