Krásnu Natáliu Kočendovú, ktorá len nedávno v Egypte získala titul Top Model of the World 2022, o dva roky mladší futbalista David poriadne potrápil. Do očí jej šplechol, že sa mu znechutila a v hlave má chaos, či s ňou chce vôbec ďalej fungovať. Barbie z Love Island sa po jeho slovách zrútila a vyplakala si oči. Na druhý deň ráno sa však všetko vrátilo do starých koľají, David sa jej ospravedlnil a obaja sa už muckali, akoby sa nič nestalo.

Natálie Kočendová a David Zdroj: VOYO

Paradoxne krátko predtým, ako začal David trucovať a všetkým oznámil, že chce ísť domov a Natálii jednoducho nedôveruje, sa obaja pelešili v posteli a pohľad na nich bol viac ako zaujímavý. Mladík pohodlne ležal na chrbte a Naty sedela obkročmo na ňom. Do kamery niekoľko minút „pučila“ zadok v tangáčoch a on jej ho nadržane stláčal. Miestami to pôsobilo, akoby sexovali, ale v tomto prípade sa to skončilo bez „nechcených následkov“. Ktovie, čo tento párik v šou ešte predvedie…