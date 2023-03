Písal sa rok 2017 a kráľom tanečného parketu sa stal herec Vladimír Kobielsky s Dominikou Chrapekovou. V tom čase ho v hľadisku podporovala okrem manželky Aleny aj ich vtedy 10-ročná dcéra Klára. No a Vlado, ktorý účinkuje v seriáli Mama na prenájom, nemohol chýbať na úvodnom kole aktuálneho ročníka tejto šou. Spoločnosť mu robila jeho dcéra. No a tá už dávno nie je to malé dievčatko z čias, keď Kobielsky drel tanečný parket. Z brunetky vyrástla slečna, ktorá má 15 rokov.

Slávnostné premietanie dvoch seriálov z produkcie súkromnej televízie v Bratislave. Na snímke Jana Majeská. Zdroj: EMIL VAŠKO

Prešiel týždeň a tanečný večer si užila aj ďalšia mladá kráska a dcéra Mareka Majeského a Jany Majeskej. „Prišla som s dcérou. Manžela mám v divadle, takže mám adekvátnu náhradu,” prezradila Majeská pre markizácku Smotánku.



