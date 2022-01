Kmotríková v minulosti pre agresívnu liečbu, keď jej lekári našli nádor na mozgu, prišla o krásne dlhé vlasy. „Deň pred operáciou mi v nemocnici maskérka ostrihala vlasy na pol centimetra. Potom mi sanitár oholil hlavu žiletkou. Chvíľu ma to aj trápilo, ale v tej situácii to nebolo dôležité,“ prezradila vtedy moderátorka v týždenníku Báječná Žena. Odvtedy jej vlasy narástli, no ona si ich pred vyše rokom ostrihala nakrátko. Blondínka sa tak dokonca sem-tam ukazovala so strapatým účesom. U moderátorky však opäť nastala zmena. Keďže vlasy jej už výrazne podrástli, opäť sa vrátila k „starému“ imidžu a na obrazovkách TA3 sa pred pár dňami objavila s vypnutými vlasmi.

Adriana Kmotríková s krátkym účesom. Zdroj: Archív NMH

