Adriana Kmotríková si toho v živote vytrpela viac než dosť. Prvou veľkou ranou bola smrť jej prvorodenej dcérky Natálky (†5). Zabila ju cystická fibróza. V roku 2015 prišla ďalšia skúška. Lekári jej diagnostikovali nádor na mozgu. Po namáhavej operácii a niekoľkomesačnej liečbe sa však opäť vysmiata, plná sily, vrátila do práce. Po všetkých trápeniach jej osud nedal vydýchnuť. V roku 2017 jej zistili nádor na maternici. Bojovníčka Adriana však aj tento boj vyhrala. Po týchto životných úskaliach napokon začiatkom tohto roka spravila veľké rozhodnutie. Dlhoročnú púť v televízii JOJ definitívne ukončila.

Adriana Kmotríková v relácii TA3 Život s cystickou fibrózou. Zdroj: TA3

Pár mesiacov si dopriala oddych a napriek tomu, že avizovala, že sa zamestná mimo televízie, zakotvila v novom pracovisku, v TA3, kde má vlastnú reláciu „Život s cystickou fibrózou“. Tam rieši osudy ľudí s touto chorobou, na ktorú pred 20 rokmi zomrela jej dcérka Natália. Adriane by asi iba málokto tipoval, že už má 50 rokov. Svoje jubileum oslávila pred pár dňami na tajnom žúre, kde nechýbala ani celebritná lekárka Alena Pallová. A práve tá sa na sociálnej sieti pochválila fotkou zo záhradnej oslavy.

A všetci ostali z vizáže Adriany ,,paf“. Kmotríková mala na sebe dlhé, letné šaty na ramienka s hlbokým výstrihom bez podprsenky a štýlový strapatý drdol. „Všetko najlepšie, Adrianka,“ napísala k záberu Pallová a v zápätí zverejnila aj poschodovú tortu, ktorú čerstvá päťdesiatnička dostala. Na oslavu boli pozvaní aj viacerí jojkári, od ktorých dostala lukratívny dar - obraz od Paľa Hammela. Cena niektorých jeho diel sa šplhá až k 3-tisíc eurám. „Na oslave som bol aj ja, pozvala viacero ľudí z Jojky. Oslavovali sme v Bodíkoch, kde má Adriana chalupu. Kúpili sme jej obraz od Paľa Hammela - siluetu ženy. Zhodli sme sa, že to bude najlepšia pamiatka. Oslavovali sme vonku, bolo peké počasie, žiadna divočina to nebola (smiech). Bolo to príjemné, zdržal som sa zhruba do polnoci,“prezradil nám Ján Mečiar.