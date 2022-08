Aj ďalšie časti Pána profesora nás zavedú do dobre známeho prostredia gymnázia, kde netradičným spôsobom vyučuje fyziku, chémiu a telocvik nekonvenčný profesor Samo Vozár, v hlavnej úlohe s hercom Tomášom Maštalírom. Po jeho boku sa aj v tejto sérii objaví atraktívna učiteľka slovenčiny Klaudia Belanská, ktorú v seriáli stvárňuje Gabika Marcinková. V štvrtej sérii sa Samo musí vyrovnať s tým, že Klaudia odchádza na školu do Trenčína. Všetko ale skomplikuje informácia, ktorá im obom obráti život hore nohami. Samo dúfa, že sa Klaudia vráti, ale nakoniec si uvedomí, že preto musí aj on niečo urobiť. Nemá to však jednoduché, pretože v škole mu dáva poriadne zabrať jeho nová trieda druhákov.

Štvrtá séria obľúbeného seriálu Pán profesor. Zdroj: TV MARKÍZA

Nové študentské tváre

V tretej sérii Samova trieda zavŕšila svoje účinkovanie. S Pánom profesorom sa tak rozlúčili výrazné tváre ako Adam Bárdy, Martin Klinčúch, Krištof Králik či Diana Ristová. Tých v aktuálnej sérii nahradia nové tváre, pričom pôjde o študentov herectva alebo novo objavené talenty. Tie pred kamerami zažijú svoj televízny debut.

Nové priestory

Jednou z nemalých noviniek bude aj zmena seriálovej školy. Kým v predchádzajúcich sériách sa všetky príbehy študentov odohrávali v priestoroch starej budovy, z ktorej počas natáčania vznikla "cool" škola, v novej sérii sa seriálový život presunie do priestorov reálnej školy. Ani tentokrát nebude núdza o humor, vtip, ale ani aktuálne problémy, ktoré trápia mladých.



