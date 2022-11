Ostrovania si museli vypočuť, aké články o nich doteraz vyšli a podľa titulku uhádnuť, o ktorú konkrétnu osobu z vily ide. „Veľký podvod v reality šou Love Island! Všetkým klame! Doma už jednu frajerku má," bolo napísané na kartičke. Práve Natália mala uhádnuť, o koho ide. Keď sa zistilo, že je to David, začalo sa kolo vysvetľovania. „A sakra," povedal nahlas šokovaný David.

Už aj vo vile Love Island prasklo, že Davida doma čaká dievča... Natálie Kočendová to vzala ako obrovskú zradu. Zdroj: VOYO

„Na rovinu... Bol som dva mesiace sám v Prahe, tak som sa tam jednoducho stretával tak ako väčšina, keď sem išla. Ja sa za to nehanbím, to dievča pre mňa veľa urobilo, pretože som tam bol sám, nemal som tam nikoho," vysvetľoval. „Hodláš sa s ňou stretnúť, keď sa vrátiš?" chcel vedieť Jakub. „Má moju kreditku a kľúče od baráku, takže asi áno," rehotal sa David. Keď sa ho uplakaná Natálie opýtala, či má doma naozaj frajerku, neustále sa odpovedi vyhýbal.

Na druhý deň Kočendovej vyznal lásku, no ani to ju neobmäkčilo. „Ona si začala s mladým chlapcom, ktorý prišiel s prázdnymi kapsami a on z nej spravil úplného debila,” povedal Martin, ktorý si tiež všimol, že David neustále posielal Rebeke tajný signál. Bozkáva si tetovanie, ktoré má aj jeho láska z Prahy. Mladý futbalista neskôr chalanom priznal, že pred odletom si nechával zadné vrátka a neukončil to. „Je to z jeho strany obrovský podvod. Veď tie signály Rebeke neustále posiela,” pohoršoval sa Martin.

Prasklo Davidovo tajomstvo. Zdroj: VOYO

„Neviem, či chcem takého človeka do života ako si ty,” opakovala Davidovi Natálie. „Ja ťa milujem, ale ani sa ti nečudujem. Pokašľal som to,” reagoval David. Ale keďže Kočendová je do neho zaľúbená, je možné, že mu celú aférku odpustí. Ak teda Davida po tom všetkom diváci nepošlú domov... Po dňoch mlčania sa však konečne vyjadrila aj Rebeka, teraz už jeho bývalá priateľka. ,,Moje meno je Rebeka Kajzrová, v tejto chvíli som už teda bývalá priateľka Davida Vitáska a chcela by som ujasniť pár vecí, ktoré sa teraz riešia. Ide o to, že David poprel, že sme spolu chodili alebo vážnosť toho vzťahu, čo mi úprimne veľmi ublížilo. A keďže sme spolu chodili od mája s tým, že ja som poznala jeho rodinu, starých rodičov, dosť víkendov som s nimi trávila, rovnako tak ako on s mojou rodinou vrátane rodinných osláv, všetky tieto veci. A David sa kvôli mne presťahoval aj do Prahy," otvorene povedala. David sa teda krásne vyfarbil.

,,Dva mesiace sme, kým odletel, spolu bývali. Tetovanie spolu máme, je to nápis balans. A to tetovanie koníka, ktoré má na tom palci, tak to má znázorňovať mňa a keď si na toho koníka dáva pusu, tak to má byť znamenie pre mňa, že ma miluje, myslí na mňa a tak podobne," dodala.

Prečítajte si tiež: