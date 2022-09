Richard hosťom navaril kuracie na prírodno s ryžou a grilovanou zeleninou, no porcie boli doslova ako pre vrabcov. Za jedlo si tak vyslúžil kritiku. No a potom v rámci debaty so súťažiacimi sa poriadne „vyfarbil”. Deti nazval „pankhartmi”. A diváci sa opäť nestačili čudovať, ako si jeden mladík môže takéto niečo dovoliť.

Výstredný "Ken" Richard z Bez servítky. Zdroj: tv joj

„Pán úžasný nazýva cudzie deti panghartmi? Čo je on? Jaj, brúsený diamant! Tatko, s ktorým má vraj super vzťah, musí byť teda hrdý tatko,” zúrila diváčka Gabriela. „Keby mi takýto, nechcem povedať čo, povie na dieťa, že je panghart, tak by som mu hneď dala po tej hu*e takú, že by mu narovnalo tu fasádu na tom ksichte raz dva,” zareagovala diváčka Andrea. „Deti nazve pangharti a čo je on? Strašne nesympatický, smiešny, namyslený a neviem ,na čo' človiečik, ktorý ani nevie, čo je,” pokračovala Marta.

