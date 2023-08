Dlhovlasá blondínka Denisa si uvedomila, že nežije v šťastnom manželstve, a dnes je už dávno rozvedená a spokojná so životom. Aj po šou dodržiava stravu a pravidelne cvičí. Na sociálnych sieťach vidno, ako sa zmenila odvtedy, keď chudla s Marošom Molnárom.

Mladá Denisa sa vyjedla až na 131 kíl. Zdroj: tv markíza

Smatanová býva pomerne často aktívna na sociálnej sieti, kde sa nedávno pochválila novým videom i fotkami. Bývalá účastníčka Extrémnych premien sa rozhodne nemá za čo hanbiť. Aj takmer tri roky od šou sa snaží na svojom tele stále pracovať. A dokonca vie spraviť aj tzv. "špagát", čím sa pochválila nedávno.

Prešlo pár týždňov a Denisa si naplno užíva leto. Na svojom profile na Instagrame sa fanúšikom predviedla v plavkách, kedy tak ukázala svoje krivky. "Ahojte! Ja ako hanblivá, ktorá ešte aj plavky mala čierne a nechodila sa kúpať na verejnosť, sem dnes pridávam 3 fotky. Prvé dve sú v mojich prvých bikinách a tá tretia sa sem ledva zmestila, ale nezabudnem, že aj to som bola ja! Každému, kto sa trápi s nadváhou, alebo chce schudnúť pár kíl, alebo ktokoľvek, čo vie, čo obnáša tento životný štýl, prajem, aby to nevzdal! Stojí to za to. Prajem vám žiť každý deň naplno, nech sa deje čokoľvek," napísala k spomínaným fotkám, pričom si pripomenula aj obdobie, kedy mala až 131 kg.

Prečítajte si tiež: