Matúš Kolárovský sa síce najprv nepriznával k tomu, že otcom Twiinskinej dcéry je on, no neskôr úplne otočil. S dcérkou Neou natočil emotívny klip a vždy, keď sa dá, s ňou trávi čas. V šou Petra Marcina dokonca bez príkras opísal, ako Twiinsku spoznal a kde dcérku splodili. „Najprv sme sa stretli v jedných nemenovaných kúpeľoch a super tam bolo. A tam ešte ako keby nič,“ zahlásil Kolárovský a celé publikum sa začalo nahlas rehotať.

Matúš Kolárovský Petrovi Marcinovi porozprával o krátkom romániku s Twiinskou. Zdroj: RTVS

„A ty si ju poznal predtým, hej?“ opýtal sa ho Marcin. „Nie nie,“ reagoval Matúš. „Aha, no je to taká hudba trošku mimo tvojho štýlu,“ vtipkoval ďalej Marcin. „Twiinsky ako také som vnímal, ale ako Veroniku som ju nepoznal,“ priznal Matúš a Marcin pokračoval s vtipnými hláškami: „A boli tam obidve alebo iba jedna?“ „Iba jedna, našťastie,“ povedal Kolárovský. „No tak lebo vieš, keby boli obidve, no tak...“ povzdychol si Marcin. Trefnú odpoveď Matúša však rozhodne nečakal. „No tak sú dve!“ vykríkol so smiechom. „Jedna v saune, druhá vo vírivke a dve deti zrazu,“ zaklincoval to Marcin. „No a v tých kúpeľoch sme si povedali, ako sa voláme. Potom sme sa zase nevideli a zas sme sa potom uvideli, to sme sa stretli ale už v Bratislave. No a tam sa to stalo. Na druhýkrát. A rovno to vyšlo,“ povedal bez okolkov Matúš.

Matúš Kolárovský s Veronikou a ich dcérkou neou. Zdroj: Instagram veronikatwiins

Tí, ktorí by čakali, že po takom vyhlásení sa Twiinska urazí, pretože tak by zrejme reagovala každá žena, opak je pravdou. Veronika si sobotnú časť pozrela spolu s Matúšom. A neboli sami! Spoločnosť im robili aj Daniela Nízlová a jej nový frajer Victor Ibara. Exotický fešák zo seriálu Druhá šanca očividne pre Twiinsku pustil k vode priateľku, spolužiačku z medicíny Kristínu, s ktorou bol ešte v marci na Let´s Dance.

Victor Ibara bol ešte nedávno na Let´s Dance s priateľkou Kristínou. Zdroj: TV MARKÍZA

Vtedy nič nenasvedčovalo tomu, že by mali mať nejakú krízu. Hladkali sa a pôsobili ako zamilovaná dvojica. O to väčšie prekvapenie bolo, keď sa uplynulý týždeň na prenose objavil s Danielou Nízlovou. No a vyšlo najavo, že títo dvaja sú nový párik! "Áno, je to pravda," napísala nám Daniela. A Lobotkova ex si opäť našla výrazne mladšieho partnera - Ibara má 26 rokov, zatiaľ čo speváčka o pár dní oslávi 37. narodeniny.

4. kolo Let's Dance: Na snímke sestry Veronika a Daniela Nízlové. Zdroj: tv markíza

Dvojičky si tak obe našli exotických fešákov. Niet divu, že aj kvôli tomu sú teraz terčom mnohých vtipov. ,,Zdá sa, že aj Daniela zatúžila po malom mulatkovi," píšu ľudia. ,,Takže aj jej sa zachcelo exotického krásavca presne ako jej sestre," napísala Lenka. ,,A dovolenka v Dubaji zariadená. Tak sa to robí," smeje sa Robert. ,,Jedna si našla mulata zajačika, aj druhá si našla mulata zajačika. Keď ty, tak aj ja!" kopia sa vtipné komentáre.

