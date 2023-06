Po skončení Ruže sa začali Tomášovi kopiť "sťažnosti" na jeho výber nevesty, ľudia dokonca v komentároch nechávali tipy, kedy sa s mladučkou Petranou rozídu. Čuduj sa svete, ich predpovede sa naplnili a po piatich mesiacoch od skončenia natáčania išla dvojica od seba. „S Petranou sme tvorili pár od ukončenia šou niekoľko mesiacov. Začiatky spoznávania v našom vzťahu však boli pre vysielanie šou v TV obmedzené, nakoľko sme vzťah na verejnosti priznať nemohli. Aj toto bola skúška, ktorá náš vzťah poznačila. Zažili sme krásne mesiace, no časom sme zistili, že sme obaja rozdielni či už povahovo alebo názormi. Bohužiaľ, momentálne sme obaja v úplne inom štádiu života, ktorý napriek pokusom spojiť ho do jedného, nevyšiel,” reagoval na rozchod Tomáš.

Iba pred pár mesiacmi si ešte takto užívala horúce chvíle s Tomášom. Zdroj: TV Markíza

Fanúšikovia Ruže tak začali špekulovať, či by to Tomáš nechcel skúsiť s Mirkou. Sebavedomá blondínka však dala jasne najavo, že Tomáša by už nechcela, dokonca sa na jeho adresu vyjadruje poriadne nelichotivo. ,,Tomáš nie je ten chlap, za ktorého sa prezentoval v šou. Za mňa, kebyže si môj chlap dáva filtre na Instagrame a Tik Toku, tak pre mňa to je… Ja chcem proste muža, chlapa! Ja nechcem takého modelínka, ktorý sa každý deň natáča, ako trénuje vo fitku a špúli pery. Pre mňa to nie je príťažlivé ani sexi,” rozohnila sa Mirka v relácii Oskara Baramiho na YouTube.

Evidentne však žiaden žiaľ necíti a svoje srdce otvorila novému mužovi. Po novinkách o rysujúcom sa vzťahu Tomáša a Marcely , ktorí už majú sľubovanú kávičku po šou dávno za sebou, Mirka priznala, že aj ona má nového frajera. Na Instagram pridala video, na ktorom kráča ruka v ruke s neznámym mužom. Fanúšikovia ju pochopiteľne zahltili správami a chceli vedieť, kto je jej najnovší objav. "Vy ste úžasní. Ďakujem za správy. Na jednej strane to až tak čerstvé nie je, keďže tento človek mi je po boku od cca šiestej odvysielanej epizódy Ruže. Určite vám ho predstavím, len ešte neprišiel ten správny čas," uistila a prekvapila ich zároveň.

