Peter Antal (48) z Bez servítky chcel kedysi kandidovať na post primátora Košíc. Bol podnikateľom, ktorému sa darilo, no v jednom okamihu prišiel o všetko. Spadol na úplné dno, žije v stane a prepadol alkoholu. Diváci sa v stredu búrili, prečo mu JOJ-ka dala priestor v televízii. No a vo štvrtok prišiel ďalší šok.

Petrovi prišlo zle priamo na nakrúcaní, čím vystrašil ostatných súťažiacich, ktorí ho začali ratovať a snažili sa mu čo najrýchlejšie pomôcť. „Mal som pocit, že odpadnem,“ netajil sa Antal. „Aj som čakal, že to príde, myslel som si, že môže aj odpadnúť,“ reagoval Janek. Všetkým však hneď bolo jasné, že Peter dostal abstinenčný záchvat.

V šou Bez servítky varil niekdajší kandidát na primátora Košíc Peter Antal, ktorý spadol na úplné dno a žije v stane. Zdroj: tv joj

„Peťko, to je absťák a ty to bez pomoci nezvládneš, lebo to sú príšerné stavy. Ja som si na také čosi volala záchranku pre seba. Voda a predýchavať. A citrón by si si mohol dávať. Pri mojom absťáku mi vždy pomohol citrón. Ja viem veľmi dobre, ako sa cítiš. Ako dlho si nepil? Od včera večera, ako si odišiel domov?“ opýtala sa ho súťažiaca Marta, ktorá tak pred kamerami priznala svoj podobný osud z minulosti.

„Naposledy som si dal ešte včera večer (streda, pozn. red.), keď sme skončili program. Nemám pokušenie dať si pohárik. Keď som raz tvrdohlavý a poviem si, že to spravím alebo nespravím, tak to tak bude. Chcel by som sa dostať do normálneho života a vynechať ten alkohol,“ dodal Peter.