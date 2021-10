Súťažiaci v šou Love Island majú za sebou ďalšie nové párovanie. A keďže do vily prišli dve nové sexice, každá z dievčat sa bála o svojho frajera.

Mirka a Nikol boli od začiatku tŕňom v oku všetkých dievčat vo vile. Niet divu. Obe majú imunitu a mohli rozbiť akýkoľvek pár. Ani jedna z krások si tak nebola istá. No to, čo sa počas párovania stalo, nečakal nikto. Mirka si vybrala Honzu!

Aicha a Honza už netvoria pár. Zdroj: tv markíza

,,Som speechless. Beriem to ako totálne bodnutie noža do chrbta. Konečne som stretla niekoho, s kým som si rozumela a s kým som rada trávila čas a s kým som sa chcela spoznávať ďalej. Honza už mal toto tušenie a veľmi ma štve, že mi to nepovedal skôr," reagovala šokovaná Aicha. Koho si vyberie Nikol, sledujte už dnes večer na Voyo.

