Macaulay Culkin (42) ako Kevin

Hlavnou postavou príbehu bol v tom čase iba 10-ročný Macaulay Culkin. Úlohy malého Kevina, ktorého najskôr zabudli rodičia doma a o rok neskôr sa stratil v New Yorku, sa zhostil dokonale. Za rolu zinkasoval milióny a médiá ho označujú za najväčšiu detskú hviezdu 90. rokov. No Culkin slávu nezvládol a z verejného života sa kedysi úplne stiahol. Keď sa predsa len objavil na ulici, bol schudnutý a bledý a údajne si prešiel aj drogovou závislosťou. Keď mal iba 18 rokov, sa oženil. Manželstvo mu vydržalo dva roky. V roku 2013 založil kapelu s názvom Pizza Underground. V apríli 2021 sa stal otcom. Od roku 2017 tvorí pár s herečkou Brendou Song (34).

Kultový film Sám doma: Na snímke Macaulay Culkin alias Kevin. Zdroj: Profimedia

Catherine O'Hara (68)

Na rozdiel od Culkina ju svet poznal už dávno predtým, než sa pred 30 rokmi objavila vo filme Sám doma. Svoj život venovala výlučne herectvu a napriek tomu, že stvárnila množstvo filmových postáv, si ju svet pamätá najmä ako starostlivú, no občas zábudlivú matku neposlušného Kevina.

John Heard († 71)

John Heard zomrel v júni roku 2017 na infarkt. Hercovo mŕtve telo bolo nájdené v hoteli v Palo Alto v Kalifornii. Hearda si diváci pamätajú najmä z filmov Sám doma, v ktorých hral otca nezbedného Kevina (Macaulay Culkin). Vystúpil aj po boku Toma Hanksa vo filme Veľký alebo v seriáloch Sopranovci či Battlestar Galactica.

Kevinovi rodičia. Zdroj: Profimedia

Joe Pesci (79)

Pesci si zahral jedného z kultovej dvojice gangsterov Sám doma. V roku 1990 získal Oscara za najlepšiu vedľajšiu rolu psychopatického gangstra Tommyho DeVita vo filme Mafiáni. V roku 1999 odišiel na dôchodok a na filmovom plátne sa opäť objavil až v roku 2019. Za rolu vo filme The Irishman bol nominovaný na Oscara.

Daniel Stern (65)

Na rozdiel od svojho kumpána Harryho je Daniel stále vo filmovom svete veľmi aktívny. V roku 2019 si zahral vo filme James vs. His Future Self.

Kultový film Sám doma. Zdroj: Profimedia

Devin Ratray (45)

Mal iba 13 rokov, keď si vo filme Sám doma zahral Kevinovho brata Buzza, ktorý ho stále šikanoval. Herectvu sa venuje doteraz a popri účinkovaní vo filmoch stíha ešte vystupovať so svojou kapelou Little Bill and the Beckleys.

Roberts Scott Blossom († 87)

Roberts Scott Blossom bol americký básnik a divadelný filmový a televízny herec. Známy je najmä vďaka úlohám Starca Marleyho vo filme Sám doma, kde si zahral suseda Kevina, a Ezru Cobba v horore Deranged. Zomrel v roku 2011.

