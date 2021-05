"Čau svet! Aj ty ešte existuješ? Nevidela som ťa tak dlho. Tento týždeň mi prišiel ako mesiac a mám pocit, že som na slniečku a na vzduchu nebola neskutočne dlho. Zažila som toľko, že sa to nedá ani opísať slovami. Pôrod - super, obdivujem silu, ktorú som v sebe objavila a ďakujem celému personálu," zverila sa Kavaschová na svojom Instagrame a v zápätí priznala, ako ju iné mamičky vopred strašili, čo ju čaká.

4. máj 2021: Dominika Kavaschová sa stala mamou dcérky. Zdroj: instagram D. K.

"Pozdravujem všetky bu bu bu ženy, ktoré ma strašili pred tehotenstvom aj pôrodom a vety ako “ veď počkaj, keď toto a veď počkaj keď tamto," už nikdy vás nebudem počúvať a dopredu sa strachovať a ja sama žiadne bu bu robiť nikomu nebudem, skôr naopak. Musíme sa povzbudzovať, najnovšie počúvam vetu “veď počkaj čo šestonedelie”. Ou yeah, nečakám. Žijem ho a vnímam ho ako obdobie, ktoré je prirodzene normálne, krásne a ťažké zároveň, lebo tak to má byť," pokračovala čerstvá mamina Dominika. Herečka zverejnila aj fotky z jej prvej prechádzky s milovanou dcérkou, na ktorých predviedla postavičku iba pár dní od pôrodu. Dominika zvolila pohodlnú flanelovú košeľu, legíny a tenisky.

"Pôrod a dni po ňom - mal by mi pribudnúť pred alebo za menom titul. Mám dojdem, že som vyštudovala ďalšiu vysokú školu zameranie: kŕmenie a manipulácia s novorodencom, to mi však nestačí. Bažím po štúdii a preto som sa prihlásila aj na “ako uspať červené kričiace bábo”. Fyzicky sa cítim dobre, lebo mám najlepšieho muža na svete, ktorý je od prvého dňa aj najlepší otec na svete a umožňuje mi pospať si ako kráľovná. No a milý svet - opäť k tebe: konečne vonku a prvýkrát spoločne (úsmev). Som vďačná a radostná a teším sa na ďalsie spoločné prechádzky," dodala hviezda Oteckov.