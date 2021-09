Kastingy SuperStar pomaly vrcholia. V piatkovej časti mohli diváci vidieť dlhovlasého Vojtěcha, ktorý chcel ohúriť hlasom ako Kurt Cobain, no stal sa pravý opak. Keď ho porota zvozila, on slovne zaútočil na Moniku Bagárovú, čo Paľa Haberu vytočilo do vývrtky. A teraz sa ozvala aj jeho namosúrená partnerka.

Po jeho výkone mu totiž Monika vytkla, že nechápe, ako sám nepočuje, že je to hrozné. On sa jej odvďačil komentárom, že podľa neho je hluchá ako poleno, čo Paľa Haberu nesmierne naštvalo. Vojtěcha vyrazil až sa zaprášilo. „Ľudia, ktorí vedia najviac, sú v živote väčšinou najnormálnejší. Ľudia, ktorí vedia ho*no, sú takíto kreténi ako toto tu,” dodal Paľo.

Keď začal Vojtěch urážať Moniku, Habera už poriadne vypenil. Zdroj: tv markíza

Kauza Vojtěch však pokračovala aj na sociálnej sieti. „Ja som asi tiež vymletá, ale mne sa ten chlap vôbec nezdal hrubý ani nič podobné. Ja túto televíznu srač*u pozerám prvýkrát v živote a už to aj vypínam. Skôr by sa mali nad sebou zamyslieť tí porotcovia, ako „hodnotia“ ľudí a hlavne ako sa k nim správajú. Tento chlap nebol absolútne ani v najmenšom hrubý k slečne Bagárovej, jediné, čo urobil, bolo, že by si mala prečistiť uši. V tom najlepšom zmysle slova. Porotcovia si myslia, že zjedli všetku múdrosť sveta. Habera je pánboh, odjakživa spieva v jednej tónine, nič iné ani nevie a Bagárová pomlčím, to je pre mňa totálna sivá myš,” napísala istá Lenka, z ktorej sa napokon vykľula jeho partnerka. „Ty budeš isto jeho manželka,” smiali sa ostatní. Vojtěchova partnerka sa tak následne pustila do obrovskej hádky s tými, ktorí tiež usúdili, že výkon Vojtěcha bola čistá katastrofa.