Katka patrila k dievčatám s najväčším sebavedomím. Od začiatku sa prezentovala ako úspešná speváčka, ktorá precestovala svet. „Veľakrát som mužovi zaspievala a nebolo to bez sĺz,” povedala o sebe v úvode šou. Na začiatku dokonca pre Tomáša zložila vlastnú pieseň s názvom Len z výšky sa dívam a pred všetkými mu ju zaspievala. Vtedy to televízny ženích ešte náležite ocenil. Postupne mu však jej neustále zamilované frázy a metafory začali liezť pekne na nervy. Keď mali dobrodružné rande, lezenie po skalách, vtedy jej aj otvorene povedal, že mu jej zasnená povaha prekáža. Bodaj by nie, keď mu pri výstupe neustále pílila uši svojou piesňou Len z výšky sa dívam. „Kebyže som na jeho mieste a žena mi tam neustále recituje romantické state, utečiem!” reagovali diváci. „Podľa mňa status: speváčka, umelkyňa, modelka a princezná sa v tomto čase veľmi uchytí v životopisoch,” zabávajú sa ľudia na adresu Katky. Niet div, že na ňu vzniklo už niekoľko vtipných paródií. Tie najlepšie sú od influencera Jovinečka.

Paródia na Katku v podaní Jovinečka. Zdroj: Instagram jovinecko

Katka si však očividne z toho, ako sa na nej ľudia zabávajú, nič nerobí. Nedávno dokonca vyhlásila: „Som za to vďačná, že ľudia spievajú moju pesničku. Dokonca mi píšu, aby som im zaspievala kúsok piesne k narodeninám alebo k nejakému inému sviatku. Fakt sa ľudom páči, čo som veľmi rada,” povedala pre Markízu. Jedno je však isté. Tento „hit” do uška už Tomášovi spievať nebude. Ten jej totiž ružu nedal a poslal ju domov. „Dievčatá, držím vám palce a nech to vyhrá čo? Dobro a láska!” zaklincovala na záver. „Mám pocit, že hľadáš niečo iné ako som ja. Prajem ti všetko najlepšie k tvojej speváckej kariére,” rozlúčil sa s ňou Tomáš. „Tomáš sa mi veľmi páčil, cítila som k nemu náklonnosť, je to naozaj úžasný muž. Myslela som, že uvidí vo mne to pekné, čo mám naozaj v srdci. To, aké dievčatá tam ostali, to sa ešte vykreslí, ale ja mu veľmi prajem, aby naozaj zvíťazila láska,” povedala v aute smerom do hotela. Vtipná situácia nastala aj vo chvíli, ako ju snímala kamera, keď čakala s kuframi a nahlas spievala hit od Whitney Houston - I Will Always Love You. ,,Tak ked som nezažila tu tú pravú lásku, verím, že mi príde do života.” A neuveríte, čo sa stalo hneď potom! Ona si to skutočne privolala.

Katka po vypadnutí popriala Tomášovi veľa šťastia a odišla na hotel. Odtiaľ si to namierila rovno do karaoke baru! Zdroj: TV Markíza

„Každé dievča, ktoré vypadne, nejde, pochopiteľne, hneď na letisko, ale ešte do hotela, kde čakajú na svoj odlet domov. No a Katka nelenila a ešte v ten večer, ako vypadla zo šou, zašla do tureckého karaoke baru. A tam si navzájom padla do oka s jedným Rakúšanom. Dievčatám dokonca hodinu po vypadnutí napísala, že už má novú lásku. Za dotyčným pánkom bola už aj v Rakúsku. Dlho im to však nevydržalo. Takže na toho pravého stále čaká,” dozvedeli sme sa zo zdroja.

