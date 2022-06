,,Správy o mojej smrti sú PRAVDIVÉ” to by povedal Meky, keby žil. MIRO ŽBIRKA. 21.10.1952- 10.11.2021," objavilo sa na jeho profile na Facebooku a Instagrame spolu s fotkou speváka ležiaceho na podlahe slávneho štúdia Abbey Road.

Meky Žbirka († 69). Zdroj: Instagram

„Povedať, že sme to čakali, je silné tvrdenie. Meky sa stretával v poslednom období so zdravotnými problémami, ale na niečo také, na to nie je človek nikdy pripravený. Posledné dni prespal a videla som, že to nie je dobré, ale takúto vec si asi nikto nechce pripustiť," povedala vdova Katka Žbirková krátko po jeho smrti českému Blesku. Meky rodine, priateľom a všetkým fanúšikom neuveriteľne chýba.

Chart Show venovaná Mekymu Žbirkovi. Zdroj: TV Markíza

Piatkova Chart Show, ktorú moderuje Adela Vinczeová, bola venovaná práve jeho najväčším hitom. Pozvanie do štúdia prijali textár Kamil Peteraj, speváčka Katka Knechtová, spevák Peter Nagy, režisér a choreograf Ján Ďurovčík, spevák Ján Baláž, MMária Čírová a zaspomínali si na neho Petr Janda, Maťo Ďurinda a mnoho ďalších. Ako povedal líder Tublatanky: ,,Meky síce v jeho známej piesni spieval Čo bolí, to prebolí, ale neprebolí ma to tak ľahko, pretože keď nás Meky opustil, na druhý tretí deň sme išli s celou našou rodinou mu zapáliť sviečky a so ženou sme si povedali, ďalší Meky už nebude."

Pozvanie do Chart Show prijala aj Katka Žbirková. Zdroj: TV Markíza

Do šou prijala pozvanie aj najdôležitjšia žena Mekyho života - jeho milovaná manželka Katka Žbirková. Do štúdia prišla v momente, keď sa v rebríčku objavila jedna z najslávnejších zaľúbených piesní V slepých uličkách, ktorú naspieval Meky s Marikou Gombitovou. Keď sa jej Adela opýtala, ako si ona spomína na Mariku, odpoveď Katku ju doslova odrovnala. ,,Absolvovali sme aj spoločné turné, bolo to krásne turné, kde sme si to užili, vrátane záveru, keď sme spolu ,,propařili až do rána," zaspomínala si Katka Žbirková. ,,Pardon... Aj s Marikou ,,propařili" do rána?" reagovala udivená Adela. ,,Presne tak," prikývla Katka s úsmevom. ,,Nechcem byť teraz bulvárna, ale Marika má aj tento rozmer?" nechcela veriť Adela. ,,Samozrejme, je s ňou zábava, takže... Má rada šampanské, pozor!" pokračovala Katka so smiechom a dokonca priznala aj to, ako sa s Mirom zoznámili.

,,Ja som kedysi u babičky trávila mnoho času a keď mal Meky v Lucerne koncert, mala som s ním naplánovaný rozhovor. Ja som už Lucernu veľmi dobre poznala, aj zadné cestičky, takže som sa do šatne dostala napriek tomu, že bola strážená niekoľkými ochrankármi a Meky si myslel, že to bolo nejako šialene dohodnuté s manažérom. On sa tam nejako oplachoval a hovorí mi, že teraz nemôže, tak mám prísť na druhý deň do Kotvy, kde bude podpisovať svoj album. Myslím, že to bol Nemoderný chalan. Na druhý deň som teda prišla do tej Kotvy robiť ten rozhovor a ako sa podpisova, ani nedvihol hlavu a povedal: ,,Ja viem, kto prišiel." A ja som si hovorila, mala som 17 rokov, že nooo, buď kecá alebo to naozaj vie! A potom ma pozval na kávu, že urobíme ten rozhovor, ale ja som nemala pripravené otázky, tak som si myslela, že budem variť z vody a tak sme sa rozvetvili, že ten rozhovor nikdy nevznikol a ani nevyšiel," zaspomínala si Katka na svoje najkrajšie roky. Rozhovor síce nevyšiel, ale vyšiel im nádherný vzťah, ktorý trval až do jeho smrti.

