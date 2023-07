Katka opustila vilu v Turecku s veľkým humbugom a Tomášovi na rozlúčku zaspievala romantický hit od Whitney Houston – I will always love you. Ani zďaleka však neplakala do vankúša a okrem spevu zamakala aj na postave. Začala s cvičením a so zdravým životným štýlom. „Takto sa cítim najlepšie – 58 kg, v Ruži pre nevestu som mala 70 kg," priznala pred časom na Instagrame.



Katku vnímali fanúšikovia Ruže ako najviac iritujúcu nevestu. Zdroj: TV Markíza

Exnevesta následne verejnosť začala prekvapovať fotkami v spodnej bielizni. Dnes je jasné, že nešlo len o jednorazovú záležitosť a Katka s podobnými prekvapeniami nekončí. Kráska dovolenkuje na Kanárskych ostrovoch a odtiaľ posiela pozdravy v podobe odvážnych záberov v bikinách. Je otázne, či na sľubovanej pesničke stále pracuje, alebo ju vymenila za pózovanie pred fotoaparátom.



