Otrasy bolo podľa svedkov cítiť na viacerých miestach v Prešovskom a Košickom kraji, ale aj na strednom Slovensku. Zemetrasenie u mnohých napáchalo nemalé škody. Niektorým popraskali steny, okná či fasády na domoch. Silu našej matky zeme ucítila aj Katka Koščová, ktorá s rodinkou žije v dome v dedinke Kuková okres Svidník.

Katka Koščová si myslela, že ide o efekty z katastrofického filmu, ktorý pozerala presne v čase, ako začalo zemetrasenie. Sama na sebe sa neskôr smiala. Zdroj: Instagram katarina.koscova

,,Akože... Je to veľmi divné, ale myslím si, že sme práve mali v Kukovej zemetrasenie. Také jemné, ale spadli nám dva obrazy na zem. Volala som kamoške, s ňou že sa triasla posteľ. A do toho som si zapla katastrofický film. Ja som mala pocit, že to je z toho celé, ale nie. Vybehla som von na ulicu, ľudia pozerali okolo domov, že čo sa deje," prihovorila sa Katka fanúšikom. ,,Ja som v tej chvíli, keď sa to začalo triasť, chodila akurát na páse a pozerala som ten katastrofický film. V ňom bolo práve zemetrasenie a hovorím si, že fúúúha, aké husté efekty má ten film... Chápete? (smiech)," smiala sa Katka, ktorá sa samozrejme zabávala iba na sebe a nie z vážnej situácie. Aká je totiž možnosť, že presne počas pozerania katastrofického filmu o zemetrasení sa skutočne začne zemetrasenie aj na Slovensku? Niekto by si povedal, že nulová… A predsa!