Katka Koščová (40) občas zverejňuje na sociálnych sieťach aj svoje súkromie. Nedávno tam prekvapila novým imidžom a schudnutou postavou. A pokračuje v tom ďalej. Presvedčila o tom cez víkend v relácii Záhady tela, do ktorej prijala pozvanie. Speváčku mnohí nespoznávali.

Historicky prvá víťazka SuperStar, ešte z roku 2005, Katka Koščová je mamou na plný úväzok. Stará sa o dve milované deti, syna Adama (9) a dcéru Aničku (4). A imidž si vytvorila aj vďaka tomu, že rozhodne nepatrí k tým známym Slovenkám, ktoré extrémne dbajú o svoj zovňajšok a prísne si strážia kilá. Roky bola známa plnšími krivkami, na ktoré bola pyšná a ktoré boli pre ňu už typické. Vnútri však pre svoju postavu trpela, ako nedávno priznala aj na sociálnej sieti. „Roky som sa tvárila, že mi ‚bodyshaming‘ neprekáža, sú predsa dôležitejšie veci. Ale pravdou je, že som tým veľmi trpela,“ otvorene priznala Koščová v januári tohto roku. Najnovšie viacerým divákom vyrazila dych. Speváčke sa totiž nedávno podarilo krásne schudnúť a aktuálne je z nej celkom iná žena.

Katarína Koščová mala roky plnšiu postavu, na ktorú bola pyšná. Zdroj: Matej Remmy Jankovic

Zatiaľ čo donedávna pravidelne nosila voľné čierne šaty, ktoré jej zakrývali zavalitejšiu postavu, tomu je koniec. Brunetka sa v sobotu večer ukázala v zábavnej relácii RTVS Záhady tela, kde prijala pozvanie do tímu s kolegyňou Zuzkou Smatanovou. Na sebe mala krátke zelené šaty a legíny, v ktorých predviedla štíhle nohy a schudnutú postavu ako nikdy. Exsuperstaristke sa podarilo kráľovsky zhodiť kilá. Vyčesané vlasy do drdola jej sviežu vizáž ešte podčiarkli. Okrem toho, že obe boli celkom vtipné a výrazne tromfli súperov Števa Skrúcaného a Martina Madeja, dvojnásobnej mamine to skutočne pristalo. Je z nej úplne nová žena. Kati, len tak ďalej...

Mohlo by vás zaujímať: