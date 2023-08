Katka Koščová má leto vždy plné koncertov. No keďže má aj dve deti, snaží sa venovať aj im. S rodinkou si tak nedávno vyrazila na dovolenku, odkiaľ sa chváli fotkami na sociálnej sieti. No a jednu takú zverejnila aj nedávno, keď sa ukázala v krátkych šatách. Tie by si v minulosti nevedela dovoliť, keďže Katka mala dlhé roky bacuľatejšie krivky, na ktoré bola hrdá. Odkedy sa jej však podarilo výrazne schudnúť, predvádza skvelú formu. Pred pár dňami sa ukázala v čiernych krátkych šatách, ktoré jej mimoriadne pristali. Veď, presvedčte sa sami!

Na snímke Katka Koščová. Zdroj: Instagram

