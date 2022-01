Katka Koščová odštartovala svoju kariéru v historicky prvej sérii SuperStar. A hoci sa po šou dala na malú chvíľu dokopy s kolegom zo šou Mirom jarošom, muž jej života na ňu ešte len čakal. Jej manželom sa neskôr stal Michal Pivovar, s ktorým má dve krásne deti. Adamka a Aničku. Katka, čo je úplne pochopiteľné, po dvoch pôrodoch nabrala nejaké tie kilečká navyše. A keďže nepatrí medzi krásky šoubiznisu, ktoré si rátajú každý jeden gram, oveľa viac si vždy zakladala na rodine, hudbe, ako na tom tráviť hodiny vo fitku či držať nezmyselné diéty.

Katarína Koščová pre poznámky na svoju postavu veľmi trpela. Zdroj: Matej Remmy Jankovic

Napriek všetkému, otázkam ohľadne váhy sa často nevyhla. Nedávno však viditeľne schudla a až teraz sa rozhodla otvorene napísať, aké pocity ňou dlhé roky lomcovali. ,,Dlho som zvažovala, či vôbec niečo písať. Kamaráti, neberte to v zlom. Teším sa vašej podpore, ale váha nikdy nebola témou, ktorej som sa chcela verejne venovať. Vždy to odvádzalo pozornosť od toho, čo som reálne chcela povedať, či urobiť. Nakoniec zostávala tá Koščová, ktorá sa príšerne oblieka a k tomu ešte aj príšerne vyzerá. Ja sa o tom nechcem baviť. Chápete. Roky som sa tvárila, že mi bodyshaming nevadí, lebo sú predsa dôležitejšie veci, ale pravdou je, že som tým veľmi trpela. Ale teda, pre tých, ktorí mi píšu správy a chcú vedieť ako na to. Každý má nejakú cestu a ja sa vôbec necítim povolaná dávať verejné odporúčania, na to je tu množstvo naozaj skvelých odborníkov, ktorí vedia, čo robia tak, aby nikomu neublížili," zverila sa fanúšikom Katka, ktorá vyslovila svoje veľké prianie.

Katka Koščová Zdroj: VLADO BENKO JR.

,,Veľmi by som si priala, keby sme mohli všetci svorne tuční, chudí, dlhí, krátki, bieli, hnedí, takí, onakí žiť na tejto planéte bez toho, aby sme si robili zle, aby sme boli súdení podľa vonkajších znakov. Možno by sme sa bez pocitov viny, zlyhávania a hanby mali omnoho radšej a keď sa máme radi, chceme a robíme pre seba to najlepšie," dodala.