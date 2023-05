Katka sa pred trinástimi rokmi vydala za svojho manažéra a spriaznenú dušu Michal Pivovara. Usadili sa v dedinke Kuková neďaleko Prešova a v útulnom dome spolu vychovávajú dve deti. A dokonca majú aj „vlastnú jaskyňu“! „Máte ešte stále pozemok pri dome do takého špica?“ opýtal sa jej moderátor Vlado Voštinár. „Máme náš Titanic aj privátnu jaskyňu Zlá diera pri obci Lipovce!“ odpovedala Koščová, ktorá bude v pondelok tajným hosťom v Inkognite na JOJ-ke. „Tá jaskyňa je už vaša?“ zisťoval viac Voštinár. „No nie je naša, ty nemôžeš vlastniť jaskyňu, to patrí pod správu slovenských jaskýň, ale môj otec ju prevádzkuje a on to dal celé dokopy,“ vysvetlila Katka. Celú časť si pozrite v pondelok večer na JOJ-ke.

Katka Koščová ako tajný hosť v Inkognite. Zdroj: TV JOJ

