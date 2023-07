Tanečnica Katka Jakeš (36) sa končene dočkala a k štvorročnej dcérke Izabelke pribudol do rodinky synček. Druhému dieťatku sa rozhodli dať skutočne krásne meno.

V utorok ráno zverejnila šťastná mamička toľko očakávanú a najkrajšiu správu - bábätko sa konečne vypýtalo na svet. Katke sa narodil synček Bruno, na ktorého si musela celá rodinka počkať o čosi dlhšie. Len prednedávnom sa na Instagrame "posťažovala", že je už v 41. týždni a skúšala už ozaj všeličo, no drobcovi sa u maminky evidentne páčilo viac. "Poď už von, čakáme ťa," napísala.

Tanečníčka bábätko prenášala, a tak sa nevedela dočkať, kedy jej synček konečne príde na svet. Zdroj: Instagram/katka.jakes

Braček malej Izabelky sa narodil večer 24. júla , a to znamená, že sa narodil presne na narodeniny Katkinej najlepšej kamarátky Ivany Gáborík. Čerstvá dvojnásobná mama sa o novinku prirodzene podelila aj s fanúšikmi: "Včera večer sa narodil náš Bruno! Obaja sme v poriadku, bol to mega zážitok a ja sa teším na našu spoločnú cestu životom." Ku gratuláciám sa pripájame aj my a malému ako aj celej rodinke prajeme veľa zdravia.

