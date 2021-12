Katka nič nenechala na náhodu, no keď sa človek najviac snaží, vždy sa niečo pokazí. Najprv si jeden z hostí našiel špinavú vidličku, vzápätí ďalší vlas v pohári. Veľkej kritike čelila aj za zlé stolovanie a nesprávne rozmiestnené príbory. Katka bola pod obrovským stresom, no nebola jediná. Štefan, ktorý nájde v jedle vlas to v jednom momente už nevydržal a odišiel od stola. Dôvodom však nebola napätá atmosféra, ale zdravotné ťažkosti.

Andrea navarila skvelé menu. Zdroj: tv joj

Je totiž astmatik, astmu mu spôsobuje aj stres. Od stola odišiel so slovami, že mu je zle. "Aj mne už začína byť zle," zahlásila Katka a odišla od stola. Prílišná kritika ju veľmi zobrala a v kúpeľni sa poriadne rozplakala.