Jojkárka Katarína Jesenská (51), známa z relácie Na chalupe, nie je len sympatická moderátorka. Možno ste o nej netušili, že je aj šikovná spisovateľka. Venuje sa aj časopisu o chalupárčení a chystá knihu. So sympatickou blondínkou sme nakukli do zákulisia obľúbenej relácie a okrem toho nám prezradila aj čo-to zo súkromia.

Vaša relácia Na chalupe je u divákov mimoriadne obľúbená. Na obrazovkách je už dlhých sedem rokov. Verili ste v takýto úspech?

- Verím, že sme úspešní, máme naozaj dosť divákov. Veľmi sa z toho teším. Je úžasné robiť reláciu, ktorá oslovuje ľudí, že sa v nej identifikujú. Že pri nej relaxujú, čo sa mi často stáva, hovoria mi, a to je pre mňa najviac. My pri nej až tak nerelaxujeme (smiech). Ono to vyzerá veľmi jednoducho, kým však nakrútime jednu epizódu, prejdeme neskutočne veľa kilometrov. Niekedy sa stane, že aj tisíc. Teším sa, že to vyzerá relaxačne a že im môžeme aj poradiť. Mám pocit, že chalupárov čoraz viac a viac pribúda. Beriem to tak, že si odovzdávame informácie, že si radíme, že si tvoríme takú komunitu a o to tu ide.

Katarína Jesenská Zdroj: instagram.com/ @katarina_jesenska

Predpokladám, že v súkromí máte chalupu. Stíhate sa jej venovať a ísť si do nej oddýchnuť popri vašej celkovej vyťaženosti?

- Úprimne povedané, viac tam nakrúcam ako relaxujem. A všetko, čo robím, či rekonštruujem, alebo niečo opravujem, snažím sa to dať aj do relácie, aby som ľuďom poradila, aby som svoje skúsenosti, ktoré som nadobudla, mohla posunúť ďalej. O tom to aj je, aby sme si navzájom poradili. Nedávno som napr. robila schody do podkrovia, to bol veru poriadny oriešok (smiech). Tešila som sa však, že som nadobudnuté skúsenosti mohla dať aj na obraz a poradiť ľuďom, ktorí robia niečo podobné so schodmi, že to využijú.

Máte čas aj na vašu chalupu?

- Snažím sa ho nájsť. Občas tam idem len na otočku. Sadnem na traktor, pokosím a idem naspäť, lebo naozaj nemám toľko toho času. Keď už ideme oddychovať, ideme na chalupu celá rodina, aj s mojimi synmi a nevestou. To mám najradšej.

Stáva sa vám, že sa vám ozývajú ľudia, pomimo relácie, že pýtajú od vás rôzne rady o chalupárčení?

- Áno, áno, veľa mi píšu. Dokonca dostávam ešte papierové listy, ktoré všetky čítam. Je to stará škola a veľmi si to cením, že niekto v súčasnosti rukou napíše list, je to úžasné. A, samozrejme, veľa divákov píše na našu stránku alebo mi píšu na sociálnej sieti a opýtajú sa ma napríklad, akým náterom som natierala, alebo sa pýtajú na niečo, čo videli na obrazovke. Stáva sa to naozaj veľmi často.

Ste mamou dvoch dospelých synov, pri ktorých vyzeráte ako ich staršia sestra. Ako sa o seba staráte? Poraďte ženám nejaký recept, ako byť vo forme.

- Asi nemám nejaký extra recept na to, ako byť vo forme. Treba mať rád život, treba byť činný aj činorodý, asi som až príliš činorodá, ale ja to mám rada. Mám rada ľudí, prácu, môj časopis, teraz ešte chystám aj knihu. To, že som medzi ľuďmi a stále pracujem, to ma udržuje v dobrej kondícii. Ale musím priznať, že aj ja bývam často unavená a veľakrát. Životosprávu viac nemám, ako mám, pretože, keď je človek na cestách, čo ja som často pri výrobe relácie, nemá čas na to, aby si navaril a zobral so sebou, takže sa mnohokrát stravujeme na salašoch či v miestnych reštauráciách alebo po čerpacích staniciach.

Takže stravu asi ukážkovú nemáte…

- Naozaj v tomto nehľadajte to, že by som sa stravovala podľa jedálnička, ktorý by mi mohol vyhovovať. Nie, nevyhovuje mi to, ale človek sa jednoducho musí prispôsobiť. Ale keď mám čas, som kuchárka, tak varím, veľa doma varím, aj synovi, aj keď sme na chalupe. Obdivujem ľudí, čo vedia držať diéty. Som veľký gurmán a mám veľmi rada jedlo, jednoducho si to neviem odoprieť. Milujem chlieb, pečivo a veci, ktoré sú naozaj veľmi kalorické.

