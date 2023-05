Soňu Valentovú v marci 2016 postihla náhla cievna príhoda. Zasiahla jej ľavú stranu tela. Umelkyňa však mala vtedy šťastie v nešťastí. Ako uviedla jej dcéra Katka Hasprová, operácia nebola potrebná, pretože sa u jej mamy nevyskytlo krvácanie do mozgu. Následky boli fyzického rázu, Valentová nemohla chodiť. Po prepustení z nemocnice nastúpila na nevyhnutnú rehabilitáciu do Kováčovej.

Katarína Hasprová s milovanou mamou Soňou Valentovou. Zdroj: archív

Aby bola herečka pod neustálym lekárskym dohľadom, dcéra ju umiestnila do petržalského hospicu, kde bola pani Valentová do decembra 2022, kedy, žiaľ, naposledy vydýchla. „Nie je to vždy ľahké. Rozumejú tomu asi len tí, čo prežívajú podobné veci, lebo človek, ktorý to nezažije, si nevie predstaviť, čo taká starostlivosť obnáša. Ani ja som nevedela,” priznala Katka s trpkosťou ešte v novembri 2022 pre týždenník Rytmus života. Vtedy ešte netušila, že jej mamina ju o mesiac navždy opustí.

Od smrti Valentovej ubehlo päť mesiacov muzikálová herečka sa pred pár dňami ukázala v spoločnosti, na muzikáli Bonviván na Novej scéne. Na slávnostnej premiére jej robil spoločnosť manžel Ivan Vojtek. Katka prišla v dobrej nálade a na jej tvári po obrovskej bolesti prítomní hostia konečne videli úsmev.

“Je asi jasné, čo človek prežíva. Rada som sa ale išla pozrieť na muzikál. Nesedím zavretá doma. Bola som pozvaná aj na filmové premiéry, ale tam som nešla. Do divadla som prišla, lebo som to chcela vidieť. Veľmi sa mi páčila hudba,” prezradila nám Hasprová, ktorej to v ten večer mimoriadne pristalo. “Čas zahojí rany, je to lepšie ako predtým a je dobré, keď sa človek ide pozrieť na nejaké umenie alebo počuje dobrú hudbu. To vždy len pomôže. Bola som rada, že sme tam boli. Mnohí ma tam milo a srdečne privítali. Bolo to pozitívne, aj komplimenty som dostala (úsmev), bolo to naozaj veľmi príjemné,” dodala.