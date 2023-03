Brychtová od septembra 2020 moderovala na obrazovkách Trojky reláciu Klub na Trojke spolu s Marcelom Hanáčkom z Rádia Regina. Kanál Trojka však v novembri minulého roka skončil a s ním aj známa moderátorka. V médiách sa vtedy okamžite objavili informácie, že Katka po rokoch zrejme príde o prácu v RTVS.

Katka Brychtová Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

„Relácia Klub sa možno vôbec nezruší, len sa presunie na kanál 24 alebo niečo úplne nové bude. Stále sa to rieši. Pracuje sa na tom, viac nemôžem ešte prezradiť,“ povedala nám ešte v novembri Brychtová. „Relácia Klub sa naozaj presunie buď na 24, alebo na Dvojku. Keď sa zruší, v hre sú ďalšie pekné projekty, ktoré bude mať v RTVS Katka pod palcom. Takže vo verejnoprávnej inštitúcii istotne nekončí,“ prezradil nám následne zdroj z televízie.

Ako sa nám najnovšie podarilo zistiť, osud Brychtovej je konečne spečatený. Moderátorka sa od tejto nedele vracia na obrazovky do relácie o varení. Brychtová sa predstaví v šou „Pravidlá mojej ženy“ po boku šéfkuchára Petra Duranského. Dvojica už má za sebou spoločné nakrúcanie.

„Ani vo sne by mi nenapadlo, že sa raz ocitnem v tomto štúdiu a budem stáť vedľa michelinského šéfkuchára Petra Duranského. Je to úžasné, zatiaľ nás to veľmi baví. Každé varenie v televízii je veľmi náročné, ale s Peťom je to radosť, je neskutočne šikovný. Je veľmi fajn, že sa ho môžem pýtať a on ochotne vysvetlí postupy a finty. Myslím si, že toto je zaujímavé aj pre divákov, opäť sa dozvedia niečo nové,“ prezradila nadšene Brychtová.

Z tejto novinky sa teší aj jej televízny parťák z relácie. „Mám z toho veľmi dobrý pocit a oceňujem túto zmenu, pretože do relácie prináša čerstvý vietor. Mne to zároveň uľahčilo prácu a budem sa venovať predovšetkým vareniu a Katka sa postará o tú ‚diskusnú‘ časť so súťažiacimi. Aj popri našom spoločnom varení budeme rozoberať rôzne zaujímavé témy,“ povedal Duranský. Fanúšikovia Katky sa tak na svoju obľúbenú moderátorku môžu tešiť už túto nedeľu od 18.15 hod. na Jednotke. To, či bude mať časom aj vlastnú reláciu, ako bolo pôvodne plánované, zatiaľ jasné nie je.