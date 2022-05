Spevák, producent, podnikateľ aj niekdajší poslanec Národnej rady absolvoval konzervatórium v Žiline. So spevom začal v Juhoslávii. So skupinou Scarabeus vystupoval v mnohých krajinách na hoteloch či výletných lodiach. Hudobnú kariéru skončil už v roku 1989, no ešte aj potom prijímal pozvánky na príležitostné vystúpenia vrátane obľúbenej relácie 90. rokov Repete.

Karol Konárik kedysi. Zdroj: Archív

Medzi Konárikove najväčšie hity patria skladby ako Júlia, si čarovná či Láska má párik krídel. Spevák bol vo štvrtok jedným z hostí oslavy okrúhlej 80-ky Dušana Grúňa, ktorému zaspievalo mnoho interpretov vrátane Konárika. Tomu s pribúdajúcimi rokmi pribudli aj nejaké tie kilá navyše.

