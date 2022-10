Šimon si prvýkrát poriadne vyhodil z kopýtka. Po dueli, v ktorom opäť vyhral Filip, si vypil viac, ako mal zrejme v pláne. A hoci si išiel skôr ľahnúť, hanbe sa nevyhol. V noci z ničoho nič vstal a vymočil sa priamo na podlahu v spálni, kde spia farmári. „Pre pánajána! V takomto šoku som asi nikdy nebola. Počula som odrazu zvuk liatia vody a ja že asi niekto ciká zase vonku pod oknom a potom, že… Ale veď to je vnútri! Ja sa pozriem a tam niekto stojí a ští! Tak som počkala, až kým si ľahol. Zasvietila som a bol to Šimon…” priznala ráno do kamery Giuliana.

Giuliana neverila vlastným očiam. Zdroj: TV Markíza

„Viki, on sa tu vyšťal! Teraz tu šťal na zem!” zobudila Giuliana Viktóriu a jeho lásku Alex. „Nie!” znechutene poznamenala Alex. „Vy sa smejete, ale Šimon sa psychicky zrúti, keď sa dozvie, že niečo takéto spravil. Prosím, nehovorme mu to. On bol určite námesačný,” prosila Alex v noci dievčatá. „Ja poviem, že som tam rozliala malinovku,” zúfala si jeho priateľka. Viac uvidíte dnes večer na Markíze.