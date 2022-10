"Tieto operácie som chcela absolvovať pred dvoma rokmi, ale posunulo sa mi to, pretože som otehotnela s Rockym. Operáciu nosa som chcela, pretože sa mi neskutočne zle dýcha. Každé ráno kašlem a nemala som nos v poriadku. Myslím si, že mi ho pred tým zoperovali zle. Aj čo sa týka vnútra a zovňajšku. Mala som tam jazvy a nevyzeralo to dobre z estetickej stránky," priznala pred odletom do Iránu extra.cz.

Lela Ceterová pred operáciou. Zdroj: Instagram - Lela Ceterová

"Pre operáciu nosa v Iráne som sa rozhodla preto, že je pán doktor Farshid Mahboubirad veľmi uznávaný odborník. Operuje hlavne v Amerike, raz za čas sa ale vracia do svojej rodnej zeme, do Iránu, tak som to chcela využiť. Do Ameriky je to predsa len ďalej, je to náročnejšie, čo sa týka letu. Už dávno som ho chcela osloviť," dodala s tým, že v Iráne je operácia nosa veľmi bežnou záležitosťou.

Lela Ceterová sa zase dala vylepšiť. Odišla kvôli tomu až do Iránu. Zdroj: Instagram - Lela Ceterová

Počas jej cesty sa však stalo niečo, s čím rozhodne nepočítala. Okolo jej manžela Karlosa nastal obrovský škandál. Mladučká, len 18-ročná pornoherečka Hanka alias Rika Fane, vytiahla na svetlo sveta pikantné správy s Karlosom a otvorene začala hovoriť o tom, že sa spolu už niekoľko mesiacov stretávali.

Rika Fane - pornoherečka. Zdroj: Instagram rikafane.official

"Tým, že sme sa schádzali 4 mesiace celkom intenzívne si myslím, že to nebolo len o užívaní v posteli. Niekto ma môže brať ako pozlátko, že som pornoherečka, ale v osobnom živote som fakt úplne iný človek," hovorí Rika. "S Karlosom som zakaždým nespala. Vedeli sme sa zasmiať, bavili sme sa. Chodili sme do barov, na verejné akcie, kde nás ľudia spoznávali, takže to bol hlavný problém, ktorý toto všetko vyvolal."

Lela sa po tomto škandále vybrala s Karlosom na halloweensku párty a na veľku akciu na Pražskom hrade. Všetci, ktorí ich videá videli, sa však zhodli, že Lela príliš šťastne nevyzerala... Na záberoch ale ukázala jej nový nos v plnej paráde. Čo hovoríte na výsledok?

JEJ NOVÝ NOS SI POZRITE V GALÉRII