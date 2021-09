Priezvisko manželov po svadbe je o dohode. Niektoré ženy si ho okamžite zmenia a niektoré si nechajú dievčenské a aj to manželovo. Karin Majtánová však bude používať iba svoje staré. „Mám dve deti, ktoré sa obe volajú Majtán a Majtánová. Veľmi som bojovala za to, aby mali moje priezvisko. A možno teraz, neskromne to poviem, je to istým spôsobom už značka, tak si myslím, že v tomto veku sa to už nemusí meniť,” vysvetlila nám Majtánová.

Svadba Karin Majtánovej a Petra Kremnického v Bratislave. Na snímke je Karin Majtánová. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

”Meno v manželstve vôbec nie je to dôležité,” dodal jej manžel Peter Kremnický.

Prečítajte si tiež: