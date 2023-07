Málokto by možno povedal, že Karin o necelý rok oslávi okrúhlu 50-ku Nielenže vyzerá skvele, ale pravidelne sa o seba stará. Nedávno sa na sociálnej sieti pochválila fotkou so svojím synom Samkom a dcérou Karin, pri ktorých pózuje v dvojdielnych modrých plavkách. No a v prvom momente pri pohľade na spomínaný záber je hneď jasné, kto sa rád opaľuje.

Karin Majtánová Zdroj: archív

Majtánová totiž predviedla bronzové krivky, akoby zaspala na slnku, či v solárku. „V sobotu sme sa boli chladiť na Zlaté piesky, tam sme tiež doma,” napísala k spoločnej fotografii. Treba ale dodať, že rodinka sa pred pár dňami vrátila z dovolenky z Cypru, kde moderátorka nabrala takúto čokoládovú farbu.

