Karin Majtánová (47) sa v roku 2011 rozviedla a následne jej do cesty prišla životná láska. S Petrom tvorí harmonický pár a obaja sú do seba zamilovaní až po uši. Mnohých preto vždy zaujímalo, prečo sa nevezmú. Moderátorka sa konečne dočkala a už túto sobotu predstúpi pred oltár.

Sobáš Karin Majtánovej s jej partnerom, s ktorým tvorí pár už vyše sedem rokov, bol stále v nedohľadne. Síce si obaja povedali, že lásku chcú určite spečatiť pred oltárom, bránila im v tom jedna vec. „Veľmi túžim po svadbe v kostole. Čakáme na nulitu Petrovho cirkevného sobáša. Keď nám to nevyjde, budeme mať len obyčajnú civilnú svadbu,“ preradila nám v minulosti Karin.

Karin Majtánová so snúbencom Petrom. Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

Nakoniec všetko dobre dopadlo a moderátorka sa v sobotu vydáva. Obrad prebehne v evanjelickom kostole a svadobčania sa následne presunú do reštaurácie na brehu Dunaja. „Modlím sa za počasie, lebo sa s nami zahráva,” prezradila nám Majtánová, ktorej výber šiat dal poriadne zabrať.

„Šaty, tak to bola jedna veľká tortúra. Myslela som si, že to zvládnem ľavou zadnou, že nabehnem do prvého salónu, keďže tie ponuky sú také veľkolepé, ale navštívila som asi 8 salónov a všetko, čo som si obliekla, bolo nieže zlé, ale fakt na mladé baby, ktoré majú jednotky prsia a málo rokov. S výberom mi pomáhala aj Soňka Müllerová. Šaty som si potom našla na internete, poslali ich z Barcelony do salónu. Ako som si ich obliekla, vedela som, že sú tie pravé,” hovorí Karin, ktorá bude mať aj po polnoci biele šaty. Mladomanželom zaspieva Kubánec Lazaro. Okrem neho vystúpi na svadbe aj folklórny súbor. Hostia sa už teraz majú na čo tešiť.

Prečítajte si tiež: