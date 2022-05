Karin moderuje reláciu spolu so Soňou Müllerovou. Obe sú ostrieľané profesionálky a diváci ich majú radi. No v poslednom období sa fanúšikovia tejto relácie posťažovali, čo im začína na Karin prekážať. „Nedá sa počúvať. Ruší nás jej ‚uhumkávanie‘. Ako keby skúšala žiaka,“ napísala diváčka Antónia, ku ktorej sa pridali aj ďalšie. „Ja už som si to viackrát všimla,“ pokračovala Jolana. „Doslova mi to trhá uši, nech s tým prestane,“ pritakávala Jarka.

Karin Majtánová a Soňa Müllerová. Aj v týchto outfitoch boli krásne. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cb-ORXHKAXQ/

