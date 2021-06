Karin Majtánová (47) sa síce v roku 2011 rozviedla, no neskôr jej do cesty prišla skutočná životná láska. S Petrom tvorí stabilný a harmonický pár a obaja sú do seba zamilovaní až po uši. Mnohých preto vždy zaujímalo, prečo sa nevezmú. Moderátorka sa konečne dočkala a v auguste si povedia svoje áno. Čo im bránilo spraviť to skôr?

Sobáš Karin Majtánovej s jej partnerom, s ktorým tvorí pár už vyše sedem rokov, bol stále v nedohľadne. Síce si obaja povedali, že lásku chcú určite spečatiť pred oltárom, bránila im v tom jedna vec. „Pracujeme na tom, len tam je ešte zopár administratívnych drobnôstok. Určite z toho chceme spraviť veľkú oslavu. Či to však bude tento rok, ešte nevieme. Nezáleží to na nás, ale spravíme pre to maximum,“ prezradil nám záhadne moderátorkin snúbenec ešte v roku 2018, keď sme sa zaľúbencov pýtali, či sa plánujú zobrať.

Karin Majtánová už raz vydatá bola. Na snímke jej svadobný deň s Jurajom v roku 2005. Zdroj: Marta Földešová

„Čakáme na jeden papier. Veľmi túžim po svadbe v kostole. Čakáme na nulitu Petrovho cirkevného sobáša, aby som nehovorila v hádankách. Keď nám to nevyjde, budeme mať len obyčajnú civilnú svadbu,“ doplnila ho vtedy Karin. A keďže moderátorka veľmi túžila po svadbe v kostole, verila, že sa toho dočká a po dlhých rokoch čakania sa tak aj stane. Čoskoro sa bude vydávať v kostole.

„Áno, konečne sa nám to podarilo! Mám aj predstavu o svadbe, len ešte nechcem o tom bližšie hovoriť. Chceme to stihnúť v lete, dúfam, že sa nám to podarí a neprekazí nám svadbu 3. vlna pandémie. Prípravy napĺňajú moje predstavy,” povedala nám vytešená Majtánová a prezradila aj to, že ich dátum bude mať symbolický význam. “Keďže ma Peťo požiadal o ruku 7.7. o 7. hodine, 7 minúte a 7. sekunde, svadba bude pred Bohom po 7 rokoch a 7 mesiacoch,” dodala.