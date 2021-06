Herečka Karin Haydu (44) bola na galavečere Krištáľové krídlo neprehliadnuteľná. V modrej róbe žiarila na všetky strany, no na prvý pohľad by ste ju vďaka novému imidžu ani nespoznali. Čo a kto stál za jej premenou?

Aj tento rok sa na prestížnom podujatí Krištáľové krídlo objavilo množstvo známych tvárí. Nielen také, ktoré si prišli prevziať ocenenie, ale aj také, ktoré dobrý úmysel akcie podporujú. Pozornosť na seba pútala hlavne zmenená Karin Haydu.

Ako dlho trvala jej príprava na večer? „Celé to zabralo tak dve hodinky. Samozrejme, že som to celé premyslela niekoľko dní dopredu. Šaty som mala požičané od známeho salónu a diamantové šperky som si požičala od známej spoločnosti. Prezradím, že sú v hodnote jedného luxusného motorového vozidla. Ich hodnota je takmer 50-tisíc eur. Vizáž a vlasy mi robil Thomas Tomšík,” prezradila nám Karin Haydu. Prečo tá výrazná zmena účesu?

Karin Haydu Zdroj: Instagram / @karinhaydu

„U mňa to bolo preto, lebo vždy som túžila mať ofinu. Takže som si to konečne splnila. Nie som teraz v žiadnom seriáli, takže som si to mohla dovoliť,” dodala.­

