Vraví sa, že na dobré sa čakať oplatí – a zrejme sa týmto heslom riadila aj známa herečka. Veľmi dlho ju nebolo vidieť po boku žiadneho muža, láska prišla do jej života náhle a nečakane. Vekový rozdiel nerieši, podstatné sú podľa jej slov úplne iné atribúty.



Karin Haydu počas dovolenky v Abú Dhabí. Zdroj: Instagram

Zamilovaný párik sa zoznámil v Banskej Štiavnici, no vedeli o sebe už istý čas. Čím ju Dávid napokon „odzbrojil“? „Zaujal ma svojou čistotou, tým, aký je – vyžarovaním, optimizmom a najmä tým, ako sa správa k ľuďom. Je to dobrák, ide mu to z očí. Hlavne sa s ním strašne veľa nasmejem, ja sa chcem presmiať do staroby a s týmto človekom to vyzerá tak, že to tak bude,“ povedala pre jojkrásky Top Star.



A vedela by si s ním predstaviť aj spoločné dieťa? „To určite nie. Ja som veľký realista, mám 45 rokov a určite nechcem byť babka vlastnému dieťaťu,“ dodala. Karinin nový objav sa napriek mladému veku venuje množstvu aktivít – pohybuje sa v sfére hotelierstva v spomínanej Štiavnici, kde vlastní penzión a kaviareň.