FOTO Karel Svoboda († 68) by mal dnes 84 rokov: V deň smrti mal pri sebe ZÁHADNÝ PAPIERIK

Onedlho to bude už 16 rokov, čo sa skvelý český hudobný skladateľ Karel Svoboda († 68) rozhodol dobrovoľne odísť z tohto sveta. No doteraz sa s jeho smrťou spája množstvo nezodpovedaných otázok. Dnes, 19. decembra, keby ešte žil, by oslávil 84. narodeniny.