Na Netflixe nedávno pribudol životopisný dokument o Karlovi Gottovi († 80) KAREL, ktorý mal len nedávno premiéru v kinách. Potešilo to množstvo fanúšikov a zrejme aj samotnú Ivanu Gottovú. Snímka totiž predbehla aj krvavý hit Hra na oliheň.

Dokumentárny film KAREL pritiahol rekordný počet fanúšikov najskôr do kín a všetci si ho môžu pozrieť už aj na Netflixe. A okamžite nastal obrovský boom! „Od piatka bol KAREL druhým najsledovanejším programom na Netflixe v ČR. Predbehol ho len nový film Don't Look Up s Leonardom DiCapriom,“ prezradil pre eXtra.cz Josef Malinský.

Karel Gott pri tvorbe svojej knihy. Zdroj: archív

Hity ako Emily v Paríži, Hra na Oliheň, Papierový dom, rozprávky Najkrajšia hádanka, Chlapec, ktorému hovoria Vianoce, Gump – pes, ktorý naučil ľudí žiť, prípadne animák Naspäť do divočiny zostali ďaleko za dokumentom KAREL. Po niekoľkých dňoch film Karel nakoniec zosadila z trónu druhá séria seriálu Zaklínač.

