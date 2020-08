FOTO Kapela z 90. rokov LOBBY a ich hit Hi Dee Ho: Takto DNES vyzerá speváčka a týmto sa živí!

Kto by si nepamätal na tanečnú skupinu Lobby, ktorá pôsobila na hudobnej scéne v 90. rokoch. A určite si spomínate na ich hit Hi Dee Ho!. Jediné ženské zastúpenie v nej mala brunetka Martina Ostatníková (41). Tá sa pred dvomi dňami ukázala na Markíze, no v inej úlohe ako speváčka.